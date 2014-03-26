Флаги РФ подняты во всех воинских подразделениях Крыма - Генштаб РФ

"По состоянию на 26 марта флаги Российской Федерации подняты во всех 193 дислоцированных на территории Республики Крым воинских подразделениях и учреждениях вооруженных сил Украины. В военных городках в торжественной обстановке прошли построения личного состава с церемонией поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна России", — сказал Герасимов коррепсондентам РИА Новости.

По его словам, все военнослужащие, изъявившие желание продолжить службу в украинских вооруженных силах, сдав оружие под охрану, находятся вне расположения воинских частей и готовятся к организованному выезду с личными вещами в Украину.

"В Севастополе по адресу улица Лазарева, дом 6 для них открыт Временный пункт регистрации, в котором по состоянию на 25 марта зарегистрировалось около 1,5 тысяч военнослужащих ВСУ", — добавил глава Генштаба.

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Он отметил, что в соответствии с договоренностью Минобороны России с украинским военным ведомством, военнослужащие ВСУ и члены их семей будут вывозиться из Крыма железнодорожным транспортом.

"После пересечения границы все военнослужащие ВСУ, прибывающие из Крыма, будут направляться на сборный пункт, развернутый на базе украинской воинской части № А-1978 (ст. Новоалексеевка), где будут получать предписания к новому месту службы", — заключил Герасимов.