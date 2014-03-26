Обама: Считать Крым российским рано



По словам президента, Крым в составе Федерации не признают большинство представителей мирового сообщества, поэтому его присоединение к России не носит законного характера, передает Росбалт.

Обама также подчеркнул, что сравнение ситуации на полуострове с положением в Косово "не имеет абсолютно никакого смысла".

Глава Белого дома отметил, что Россия не является "первой угрозой национальной безопасности США". "Меня по-прежнему гораздо больше беспокоит перспектива того, что ядерное оружие взорвется на Манхэттене", — сказал он журналистам по итогам саммита.

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Ранее сегодня, говоря об Украине, Обама сказал, что будут приложены все усилия для помощи украинской экономике и для проведения выборов.

"Мы не будем вести войну с Россией, — заметил Обама. — Но это не значит, что Россия не будет изолирована. Россия сегодня намного более изолирована, чем пять лет назад во время войны с Грузией".

По мнению американского президента, "Россия — региональная сила, которая угрожает некоторым своим соседям. Но это не проявление силы, а проявление слабости".