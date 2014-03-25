G-7 и ЕС согласились, что санкции против России могут быть более жесткими - Ромпей
Президент Европейского совета Герман ван Ромпей заявляет, что лидеры стран «Большой семерки» и руководители Евросоюза согласились, что в случае дальнейшей дестабилизации Россией ситуации в Украине санкции Запада против Москвы будут более жесткими.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ромпей заявил в Гааге во время ядерного саммита, комментируя декларацию, подписанную 24 марта лидерами G-7 и ЕС относительно осуждения аннексии Крыма Россией.
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"Был консенсус относительно солидарности с Украиной, было желание продемонстрировать солидарность с идеей суверенитета и территориальной целостности Украины, а также была солидарность лидеров относительно, так сказать, санкций, чтобы показать России, что мы не воспринимаем нарушения международных норм", - сказал Ромпей.
"Мы согласились, что в случае дальнейших шагов по эскалации ситуации и дестабилизации в Украине с нашей стороны будут более твердые меры. Что касается ЕС, то мы уже сказали, что присоединимся к идее экономических санкций (против России)", - добавил президент Европейского совета.
Ромпей заявил, что Евросоюз считает за честь организовать саммит «Большой семерки» в Брюсселе вместо Сочи в начале июня без участия России. "Это честь для Европейского Союза - организовать первый саммит G-7", - заметил Ромпей.