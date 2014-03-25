Отмена саммита G-8 в Сочи является четким сигналом Запада для России - Баррозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил во время международного саммита по ядерной безопасности в Гааге, заявив, что все лидеры «Большой семерки» выражают солидарность с Украиной.

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"Я думаю, что это (отмена саммита в Сочи) - сильный сигнал России, что такого типа поведение не может поощрятся. Независимость такой европейской страны как Украина должна уважаться", - сказал Баррозу.

"За столом переговоров я видел большую настроенность, в частности Японии, Канады и, конечно, Соединенных Штатов, выразить солидарность с Украиной, поддержать Украину и осудить действия Москвы", - добавил президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, лидеры G-7 и Евросоюза приняли 24 марта в Гааге декларацию в поддержку территориальной целостности Украины и осудили отторжение Крыма от Украины, а также отменили свое участие в саммите «Большой восьмерки» в Сочи в начале июня. Саммит состоится в Брюсселе, но без России.