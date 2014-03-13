Россияне затопили четвертый корабль в Крыму - Минобороны
13:13, 13 марта 2014Политика
7 0
Очередной затопленный военными РФ корабль в бухте Донузлав стал четвертым.
В Донузлаве продолжают топить корабли
На выходе из бухты Донузлав в Крыму российские военные затопили еще один, четвертый по счету корабль.
Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Крыма Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.
Читайте такжеСМИ: Россияне затопили еще один корабль на озере Донузлав
"Из Новоозерного сообщают источники, что в районе выхода из бухты Донузлав только что затоплен очередной, четвертый по счету корабль", - пишет он.
Читайте такжеатопили ранее списанный большой противолодочный корабль «Очаков»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter