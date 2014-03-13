Россияне затопили четвертый корабль в Крыму - Минобороны

На выходе из бухты Донузлав в Крыму российские военные затопили еще один, четвертый по счету корабль.

Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Крыма Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

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"Из Новоозерного сообщают источники, что в районе выхода из бухты Донузлав только что затоплен очередной, четвертый по счету корабль", - пишет он.

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