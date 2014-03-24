Штурм Ольшанского закончился. Украина потеряла еще один свой корабль

Российские оккупанты с боем захватили украинский БДК «Константин Ольшанский».

Всего на корабле после того, как часть экипажа покинула корабль, остался 21 человек.

Остатки команды забаррикадировались в кают-коммпании.

К кораблю подплыл буксир ЧФ России, с него высадились захватчики.

Защищая корабль, экипаж пустил две дымовых завесы.

Как сообщил очевидец Алексей Тамразов, во время штурма были слышны автоматные очереди и хлопки шумовых гранат.

После чего Тамразов сообщил, что штурм закночился.

«Все…Ольшанского больше нет», - написал он.

Как сообщал УНИАН, утром большая часть экипажа десантного корабля Константин Ольшанский сошла на берег, однако корабль остается украинским.