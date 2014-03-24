Штурм Ольшанского закончился. Украина потеряла еще один свой корабль
17:39, 24 марта 2014Политика
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Российские оккупанты закончили штурм большого десантного корабля ВМС Украины "Константин Ольшанский".
Ольшанский защищается / Фото Алексея Тамразова
Российские оккупанты с боем захватили украинский БДК «Константин Ольшанский».
Всего на корабле после того, как часть экипажа покинула корабль, остался 21 человек.
Остатки команды забаррикадировались в кают-коммпании.
К кораблю подплыл буксир ЧФ России, с него высадились захватчики.
Фото facebook.com/oleksii.tamrazov
Защищая корабль, экипаж пустил две дымовых завесы.
Как сообщил очевидец Алексей Тамразов, во время штурма были слышны автоматные очереди и хлопки шумовых гранат.
После чего Тамразов сообщил, что штурм закночился.
«Все…Ольшанского больше нет», - написал он.
Как сообщал УНИАН, утром большая часть экипажа десантного корабля Константин Ольшанский сошла на берег, однако корабль остается украинским.
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