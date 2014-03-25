Тарута пообещал за 2 месяца закрыть все нелегальные копанки в Донецкой области

Губернатор Донецкой области Сергей Тарута обещает за 2 месяца закрыть все нелегальные копанки в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тарута заявил сегодня в ходе аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений ОГА.

«У нас есть карта местонахождения этих ям. Мы знаем, где находятся все эти копанки», - отметил губернатор.

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Он также объяснил, что некоторые такие мини-шахты могут быть легализованы, и работа в этом направлении проводилась и раньше, но она была неэффективной, люди не поверили власти и продолжили свою деятельность по коррупционным схемам в тени.

«Все, кто желает, получит право на законную работу. А все копанки, которые не пройдут легализацию, будут закрыты. Мы в течение двух месяцев должны поставить точку в этом вопросе», - заявил Тарута.

Он отметил, что «копанки очень мешают нормальному развитию угольной отрасли: с одной стороны, нелегальная добыча создает излишки на рынке угля, с другой – это использование рабского труда без соблюдения техники безопасности и оформления на работу».

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Губернатор также подчеркнул, что эти мини-шахты создают и ряд экологических проблем - разрываются экосистемы, портится почва, и земля становится непригодной для ведения сельского хозяйства.

Тарута заявил, что региональная власть будет жестко бороться с незаконной добычей угля, и соответствующая программа дальнейших действий будет принята на совещании, в котором примут участие руководители городов и правоохранительных органов по вопросу борьбы с незаконной добычей угля.