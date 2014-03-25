Симоненко будет баллотироваться в президенты от КПУ

Коммунистическая партия Украины выдвинула лидера партии Петра Симоненко кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе КПУ сообщили, что такое решение было принято сегодня, 25 марта, в Донецке на внеочередном 47-й съезде партии, в работе которого приняли участие 228 делегатов со всех областей Украины.

Читайте такжеМинюст готов помочь запретить КПУ в Украине

Председательствовал на съезде Первый секретарь ЦК КПУ Симоненко. Основной задачей партийного форума была выработка позиции КПУ относительно будущих выборов президента Украины и выдвижение кандидата от партии. Также делегаты обсудили широкий круг других важных вопросов, отмечается в сообщении.

Главным итогом съезда стало выдвижение кандидатуры Симоненко на пост президента Украины. В ходе голосования его поддержали 203 коммуниста, 23 члена партии воздержались, 2 – были против.

Читайте такжеНа Киевщине горел дом сына Симоненко - источник в МВД

Симоненко поблагодарил присутствующих за оказанное ему доверие.

«Благодарю присутствующих товарищей за оказанные мне доверие и поддержку. Я приложу максимум сил для нашей победы», – заверил лидер КПУ.