Бывший президент США заявил, что аннексия Крыма была "неизбежной"
11:14, 25 марта 2014Политика
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Бывший президент США Джимми Картер заявил, что аннексия Крыма была "неизбежной", потому что Россия считает, что это часть их страны и так как много крымчан считают себя русскими.
Путину не должно быть позволено идти дальше / REUTERS
В тоже время он подчеркнул, что Путину не должно быть позволено идти дальше.
Читайте такжеЗа призывы вернуть Крым Украине в России будут бросать в тюрьму на пять летВо время своего участия в "Late Show with David Letterman" в понедельник вечером, он рассказал, что когда тогдашний советский лидер Леонид Брежнев вторгся в Афганистан в 1979 году был отозван посол США, введено эмбарго и страна отказалась от участия в Олимпиаде, сообщает News.Yahoo.
Затем Картер сказал: "Мы начали вооружать борцов за свободу в Афганистане". "И мы были успешны в своих действиях", - отметил Джимми Картер.
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