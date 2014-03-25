Бывший президент США заявил, что аннексия Крыма была "неизбежной"

В тоже время он подчеркнул, что Путину не должно быть позволено идти дальше.

Читайте такжеЗа призывы вернуть Крым Украине в России будут бросать в тюрьму на пять летВо время своего участия в "Late Show with David Letterman" в понедельник вечером, он рассказал, что когда тогдашний советский лидер Леонид Брежнев вторгся в Афганистан в 1979 году был отозван посол США, введено эмбарго и страна отказалась от участия в Олимпиаде, сообщает News.Yahoo.

Затем Картер сказал: "Мы начали вооружать борцов за свободу в Афганистане". "И мы были успешны в своих действиях", - отметил Джимми Картер.