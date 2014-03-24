Украина останется безъядерным государством - министр

Об этом в понедельник в Гааге, на брифинге в рамках Саммита по ядерной безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, пишет УРА-Информ.

По его словам, украинское правительство подтверждает обязательства Украины по договорам о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что это не поможет установить стабильные отношения, а наоборот принесет угрозу в регион.

"Угроза это не тот метод, с помощью которого вы можете убедить людей", - уверен Дещица.

Читайте такжеВ Гааге началась встреча глав МИД Украины и России - СМИ

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Дещица возглавляет правительственную делегацию Украины на Саммите по вопросам ядерной безопасности, который начался сегодня в Гааге.

В рамках Саммита украинская делегация планирует провести ряд двусторонних встреч, во время которых обсудит, в частности, меры реагирования на военную агрессию Российской Федерации в отношении Украины.