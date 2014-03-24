Постпред в Крыму Куницын подает в отставку
22:22, 24 марта 2014Политика
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Народный депутат от "Удара" Сергей Куницын заявил, что подает в отставку с поста постоянного представителя президента в Крыму.
Куницын заявил, что подает в отставку с должности постоянного представителя президента в Крыму
Об этом он сказал в эфире "Шустер Live".
Куницын раскритиковал бездеятельность украинской власти в связи с ситуацией в Крыму. По его словам, у страны есть все возможности для того, чтобы должным образом реагировать.
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"Каждый день издеваются над нашими военнослужащими, а мы собираем какие-то совещания", - сказал он.
Куницын отметил, что он как постоянный представитель президента в Крыму ни в одном заседании СНБО участия не принимал.
"Я подаю в отставку с должности представителя президента. Мне стыдно, что я тоже к этому причастен, а я не могу ничего сделать", - сказал он.
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