Постпред в Крыму Куницын подает в отставку

Об этом он сказал в эфире "Шустер Live".

Куницын раскритиковал бездеятельность украинской власти в связи с ситуацией в Крыму. По его словам, у страны есть все возможности для того, чтобы должным образом реагировать.

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"Каждый день издеваются над нашими военнослужащими, а мы собираем какие-то совещания", - сказал он.

Куницын отметил, что он как постоянный представитель президента в Крыму ни в одном заседании СНБО участия не принимал.

"Я подаю в отставку с должности представителя президента. Мне стыдно, что я тоже к этому причастен, а я не могу ничего сделать", - сказал он.