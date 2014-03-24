В РФ на выборах президента Украины будут голосовать в шести городах

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в России.

Так, будет создан заграничный избирательный участок № 900075 при Посольстве Украины в РФ в Москве. Пределы заграничного избирательного участка – Российская Федерация (г. Москва, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область).

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Будет работать заграничный избирательный участок № 900077 при Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону. Пределы заграничного избирательного участка – Российская Федерация (Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область).

Кроме этого, будет создан заграничный избирательный участок № 900078 при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге. Пределы заграничного избирательного участка – Российская Федерация (г.Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ).

В Екатеринбурге будет работать заграничный избирательный участок № 900117 при Генеральном консульстве Украины. Пределы заграничного избирательного участка – Российская Федерация (Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).

В Нижнем Новгороде будет работать заграничный избирательный участок № 900115 при Генеральном консульстве Украины. Пределы заграничного избирательного участка – Российская Федерация (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область).

Кроме этого, будет организован заграничный избирательный участок № 900118 при Генеральном консульстве Украины в Новосибирске. Пределы заграничного избирательного участка – Российская Федерация (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область, Магаданская область, Новосибирская область, Омская область, Сахалинская область, Томская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ).

Внеочередные выборы Президента Украины на заграничных избирательных участках, созданных при Посольстве Украины и Генеральных консульствах Украины в Российской Федерации, состоятся 25 мая с 08.00 до 20.00 по местному времени.

Участковые избирательные комиссии заграничных избирательных участков при Посольстве Украины и Генеральных консульствах Украины в РФ будут созданы до 21 апреля 2014 года включительно. О режиме их работы Посольство Украины в РФ и Генеральные консульства Украины в России сообщат дополнительно.