В Сети появилось видео нападения на украинское посольство в Москве

Сегодня в Москве активисты партии «Другая Россия» совершили нападение на Посольство Украины в РФ.

Четверо представителей партии «Другая Россия» совершили нападение на украинское дипломатическое представительство. Нападавшие бросили на территорию посольства две дымовых шашки. Кроме того, были разбросаны листовки «Киев - русский город». Нападавших задержала московская полиция. Меры безопасности возле посольства усилили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter