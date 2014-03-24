Большинство команды корабля "Ольшанский" сдалось россиянам, остальные ждут штурма

16:01, 24 марта 2014
Политика
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Большинство экипажа десантного корабля Константин Ольшанский перешла на сторону России, однако корабль остается украинским.

ольшанский / mil.gov.ua

Об этом сообщил старший минер артиллерийской минно-торпедной боевой части старший матрос корабля "Черкассы", что стоит в том же озере, Александр Гутник, сообщает Украинская правда.

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"Около 14:40 к кораблю Константин Ольшанский подошли шлюпки и буксир РФ и с борта спустилось большинство экипажа, они пошли на причал", - сказал он.

"Остальные будут стоять за Украину. Это офицеры и несколько мотористов", - добавил Гутник.

"Но этого мало для отражения атак, нет швартовой команды", - добавил он.

В то же время, по словам капитана корабля "Константин Ольшанский" Дмитрия Коваленко, на борту остались 20 человек.

По словам капитана, они ожидают на штурм, но намерены стоять до конца.

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