"Черкассам" удалось отбить штурм оккупантов

Утром российские военные пытались с помощью быстрых катеров подойти к кораблю и высадиться на него, "Черкассы" маневрируя не дали им этого сделать.

Об этом Украинской правде сообщил старший минер артиллерийской минно-торпедной боевой части старший матрос корабля Александр Бутник.

По его словам, украинские военные также бросали в воду взрывные пакеты, чтобы помешать катерам приблизиться.

Когда попытка захвата провалилась, российские командиры дали приказ кораблю "Кировоград", который показался несколько дней назад, идти на захват Черкасс.

Также Бутник сообщил, что в понедельник захватили украинский корабль "Геническ".

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Ранее "Черкассы" уже дважды пытался вырваться из заблокированной россиянами бухты Донузлав. Первый раз он попытался оттянуть затопленный корабль, чтобы очистить себе путь. Второй раз пытались прорваться в воскресенье, украинские моряки почти вышли из бухты, но российский корабль столкнул их на мель.