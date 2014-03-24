Граждан Украины обяжут получить "вид на жительство" в Крыму - ФМС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Сергей Калюжный.

"Те граждане Украины либо лица без гражданства, которые не захотят получить гражданство, паспорт РФ должны в течении месяца об этом заявить, и им необходимо будет получить вид на жительство, и они смогут проживать там, где проживают сейчас", - сказал Калюжный.Читайте такжеАксенов получил российский паспорт

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.Читайте такжеГраждан Украины “будут выдавливать из Крыма” - правозащитник

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.

Кроме прочего, в тексте данного «договора» говорится: «Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».Читайте такжеРоссия начнет выдавать крымчанам паспорта РФ через 10 дней - жители Крыма

22 марта министр Кабинета министров Остап Семерак заявил, что Украина будет признавать своими гражданами крымчан, которые получат российские паспорта. «Граждане Украины, которые под принуждением будут вынуждены получить российские паспорта, – остаются гражданами Украины. Определенным образом это противоречит законодательству Украины, поскольку Украина не признает двойного гражданства, но в этой части, части захвата территории Украины и принудительного навязывания этим людям, гражданам Украины паспортов соседнего государства нами это признается», – отметил Семерак.