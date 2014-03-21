Командир "Черкасс" рассказал, как украинские корабли сдавались в Донузлаве

Об этом Украинской правде сообщил командир корабля "Черкассы" Юрий Федаш.

Он рассказал, что в 9 утра истек срок ультиматума, поставленного российскими военными.

Корабли Константин Ольшанский, Кировоград, Чернигов пошли к причальной стенке по приказу командира бригады. "Черкассы" отказались выполнять такой приказ.

После этого, командование МВС отстранило командира бригады, и корабли временно остановились, а "Константин Ольшанский", отошел от причала и стал на якорь.

"Однако через три часа, морской тральщик "Чернигов" все же пошел к причалу, чтобы сдать корабль. За ним пошел средне-десантный корабль "Кировоград". Они не увидели поддержки страны, государства", - рассказал он.

"После этого мы, морской тральщик "Черкассы" под песни "Врагу не сдается наш гордый варяг" пошел на выход из озера Донузлав и попытался стянуть один корабль, чтоб освободить себе выход", - рассказал Федаш.

"Поскольку не хватило мощности, начали рваться концы, но где-то в течение часа мы стягивали корабль. Мы попросили помощи у морского тральщика "Чернигов", чтобы можно было стянуть вдвоем, на что мы получили отказ", - рассказал капитан тральщика "Черкассы".

По его словам, из-за этого "операция не увенчалась успехом".

"За это время вертолеты подлетали, снайперы были вокруг. Обстановка наращивалась каждую минуту, мы не обращали на это внимание, нас это не пугало", - добавил он.

"После того, как больше не было возможности что-то делать, корабль оставил концы, чтоб не сесть на мель. После этого мы пошли занимать оборону, стал на якорь и держит круговую оборону с большим десантным кораблем Константин Ольшанский", - рассказал Федаш.

Он также рассказал, что утром в пятницу написали рапорт на увольнение и сошли с корабля 2 офицера, один мичман и 9 человек личного состава.

С оставшимся экипажем, корабль не в полном составе, но мы продолжаем держать борону. Сдаваться не собираемся. Каждый член экипажа сказал, что не хочет в таком позоре, как сдача, участвовать.

Отвечая на вопрос, подняли ли те корабли, которые подошли к причалу, русские флаги, он ответил, что "возможно, что у них есть договоренность поднять триколор в субботу".