В Крыму начали отключать свет

Об этом в соцсети Фейсбук написал журналист Осман Пашаев и в комментариях подтвердили жители полуострова.

"Крым. Симферополь. В Марьино электричества нет. В Белом нет, на Дмитрия Ульянова нет. Что дальше?" - написал Осман Пашаев.

В комментариях пользователи соцсети сообщили, что без света остались города Керчь, Евпатория, Алушта, Джанкой, Белогорск и Нижнегорск.

Электричество отключили и селам Сакского района, половине Ялты, в Красногвардейском.