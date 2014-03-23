В Крыму начали отключать свет
22:07, 23 марта 2014Политика
4 0
В Крыму массово отключают электричество.
В Крыму массово отключают электроэнергию
Об этом в соцсети Фейсбук написал журналист Осман Пашаев и в комментариях подтвердили жители полуострова.
"Крым. Симферополь. В Марьино электричества нет. В Белом нет, на Дмитрия Ульянова нет. Что дальше?" - написал Осман Пашаев.
В комментариях пользователи соцсети сообщили, что без света остались города Керчь, Евпатория, Алушта, Джанкой, Белогорск и Нижнегорск.
Электричество отключили и селам Сакского района, половине Ялты, в Красногвардейском.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter