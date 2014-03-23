В Крыму начали отключать свет

22:07, 23 марта 2014
Политика
4 0

В Крыму массово отключают электричество.

свет

Об этом в соцсети Фейсбук написал журналист Осман Пашаев и в комментариях подтвердили жители полуострова.

"Крым. Симферополь. В Марьино электричества нет. В Белом нет, на Дмитрия Ульянова нет. Что дальше?" - написал Осман Пашаев.

В комментариях пользователи соцсети сообщили, что без света остались города Керчь, Евпатория, Алушта, Джанкой, Белогорск и Нижнегорск.

Электричество отключили и селам Сакского района, половине Ялты, в Красногвардейском.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter