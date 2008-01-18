Черномырдин: Россия может пересмотреть отношения с Украиной

Посол России в Киеве Виктор Черномырдин заявил, что Москва может пересмотреть свои отношения с Украиной в случае её вступления в НАТО.

Черномырдин добавил, что, по его мнению, решение о том вступать или нет Украине в НАТО должны принять граждане страны на референдуме.

Сегодня глава МИД Украины Владимир Огрызко прибывает в штаб-квартиру Североатлантического союза в Брюсселе, чтобы официально вручить заявление о присоединении Киева к плану действий по вступлению в НАТО.

Радио Свобода