Черномырдин: Россия может пересмотреть отношения с Украиной
08:20, 18 января 2008Политика
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Сегодня Огрызко прибывает в штаб-квартиру НАТО
Посол России в Киеве Виктор Черномырдин заявил, что Москва может пересмотреть свои отношения с Украиной в случае её вступления в НАТО.
Черномырдин добавил, что, по его мнению, решение о том вступать или нет Украине в НАТО должны принять граждане страны на референдуме.
Сегодня глава МИД Украины Владимир Огрызко прибывает в штаб-квартиру Североатлантического союза в Брюсселе, чтобы официально вручить заявление о присоединении Киева к плану действий по вступлению в НАТО.
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