48% украинцев оптимистично относятся к Соглашению с ЕС - опрос

В рамках подготовки к марафону ТСН «Украина единая», канал «1+1» провел опрос граждан Украины по отношению к соглашению с Европейским союзом, членством в НАТО, отношению к России и новому правительству Украины. Исследования для «1+1» провела исследовательская компания «ГФК Юкрейн». Результаты исследования были обнародованы в эфире «1+1» во время телемарафона ТСН.

По результатам опроса почти половина украинцев имеют позитивные ожидания от соглашения с Европейским союзом. 48% жителей Украины в возрасте 18 лет и старше считают, что подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским союзом положительно отразится на них лично. 18% опрошенных относятся к ассоциации с ЕС нейтрально, а 28% - негативно. Наиболее оптимистично настроены жители Западного региона, где позитивные ожидания у 80% населения, в то время как на Юге и Востоке таких всего 25%, а в АР Крым - всего 10%.

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44% населения Украины поддерживают вступление страны в НАТО, в то время как 47% - против. Наибольшая поддержка Североатлантического альянса - в Западном регионе (70%), в то же время наименьшая - на Юге и Востоке, где 68% населения выступают против. В АР Крым таких еще больше - 84%.

Пополам разделились мнения украинцев относительно России: 48% считают Россию дружественным государством, а 47% с этим не соглашаются. В то же время политику президента России Путина относительно Украины не поддерживают 77% респондентов. На Западе, Севере и в Центре Путин имеет меньше 3% поддержки. И даже на Юге и Востоке лишь 31% поддерживают политику Президента России относительно Украины, в то время как 60% не поддерживают ее. Драматично отличаются мнения жителей Крыма, где 88% считают Россию дружественной страной, а 76% - поддерживают политику Путина в отношении Украины.

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Неоднозначным является отношение украинцев к правительству Украины. В среднем по стране 55% респондентов считают, что новое правительство действует в интересах народа Украины, в то время как 37% с этим не соглашаются. Ожидаемо, доверие к правительству выше на Западе (79%), ниже - на Юге и Востоке (31%). В то же время 77% жителей Крыма считают, что новое правительство Украины защищает их интересы.

Опрос для телеканала «1+1» провела компания «ГФК Юкрейн», исследование осуществлялось путем телефонного интервью со звонками на стационарные и мобильные телефоны. Период опроса: 19-20 марта 2014 года. Размер выборки по Украине: 807 респондентов в возрасте 18 лет и больше. Выборка случайная, репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта. Максимальная погрешность для макрорегиона не превышает 7.3%, для Украины в целом - 3.4%.