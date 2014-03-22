Россия заявляет, что не пустит миссию ОБСЕ в Крым
Глава представительства России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Андрей Келин заявил вечером в пятницу, что согласованная этого дня миссия наблюдателей ОБСЕ в Украине не имеет мандата работать в Крыму. Он утверждал, что Крым стал частью России».
Как сообщает Радио Свобода, после внеочередного заседания ОБСЕ, на котором согласовали миссию, представительство США обнародовало заявление, в котором отметил: «Вполне очевидно, что... миссия имеет мандат работать в Крыму, как и в других частях Украины».
В пятницу ОБСЕ согласовала направление в Украину миссии в составе от 100 до 500 гражданских наблюдателей на срок в шесть месяцев с возможностью продления. Перед этим Россия единственная долгое время блокировала согласования мандата этой миссии.
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Первая часть миссии, в сто наблюдателей, должна начать работу в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Луганске. Позже состав и территориальный объем работы миссии, а также сроки ее работы могут быть расширены в случае необходимости. Главный офис миссии будет в Киеве.
Первые члены миссии должны прибыть в Украину уже в течение суток, к вечеру в субботу.