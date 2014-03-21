Яценюк заявил, что Украине придется покупать российский газ даже по $500

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время телемарафона на телеканале 1+1.

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По его словам, Украина является полностью энергетически зависимой от России, и отказаться от ее газе Украине сейчас невозможно.