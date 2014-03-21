Яценюк заявил, что Украине придется покупать российский газ даже по $500

21:35, 21 марта 2014
Политика
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Украине придется покупать газ у Российской Федерации даже по цене $500, если такая цена будет установлена.

Арсений Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время телемарафона на телеканале 1+1. 

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По его словам, Украина является полностью энергетически зависимой от России, и отказаться от ее газе Украине сейчас невозможно. 

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