Яценюк заявил, что Украине придется покупать российский газ даже по $500
21:35, 21 марта 2014Политика
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Украине придется покупать газ у Российской Федерации даже по цене $500, если такая цена будет установлена.
Арсений Яценюк
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время телемарафона на телеканале 1+1.
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По его словам, Украина является полностью энергетически зависимой от России, и отказаться от ее газе Украине сейчас невозможно.
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