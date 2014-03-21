В Феодосии батальон морской пехоты готовится к штурму

Об этом "Украинской правде" сообщил командир части Дмитрий Делятицкий.

"Я сейчас не очень могу говорить, потому что мы готовимся отражать штурм", - сказал он.

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На вопрос, означает ли это, что переговоры не были успешными, он ответил: "Именно так. Поэтому надо готовиться".

Ранее сообщалось, что Делятицкий вел переговоры о выводе украинских военных вместе с техникой на территорию материковой Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы «Информационное сопротивление», сообщил, что в Феодосии украинские морские пехотинцы готовятся к передислокации на материк.

Он отметил, что по данным на 12.00 в Донузлаве не сдаются 5 кораблей ВМС Украины: "Константин Ольшанский", "Кировоград", "Черкассы", "Чернигов", "Винница".

В Севастополе остался один корабль под украинским флагом - "Славутич".

Вместе с тем в Феодосии украинские морские пехотинцы с утра готовятся к передислокации на материк. Эти приготовления проводятся по согласованию с Генштабом ВС Украины, отметил Тымчук.