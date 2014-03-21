В Феодосии батальон морской пехоты готовится к штурму

17:25, 21 марта 2014
Политика
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Переговоры Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины с военнослужащими Черноморского флота РФ завершились безрезультатно, батальон ждет штурма.

seabreeze.org.ua

Об этом "Украинской правде" сообщил командир части Дмитрий Делятицкий.

"Я сейчас не очень могу говорить, потому что мы готовимся отражать штурм", - сказал он.

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На вопрос, означает ли это, что переговоры не были успешными, он ответил: "Именно так. Поэтому надо готовиться".

Ранее сообщалось, что Делятицкий вел переговоры о выводе украинских военных вместе с техникой на территорию материковой Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы «Информационное сопротивление», сообщил, что в Феодосии украинские морские пехотинцы готовятся к передислокации на материк.

Он отметил, что по данным на 12.00 в Донузлаве не сдаются 5 кораблей ВМС Украины: "Константин Ольшанский", "Кировоград", "Черкассы", "Чернигов", "Винница".

В Севастополе остался один корабль под украинским флагом - "Славутич".

Вместе с тем в Феодосии украинские морские пехотинцы с утра готовятся к передислокации на материк. Эти приготовления проводятся по согласованию с Генштабом ВС Украины, отметил Тымчук.

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