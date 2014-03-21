В Феодосии батальон морской пехоты готовится к штурму
Переговоры Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины с военнослужащими Черноморского флота РФ завершились безрезультатно, батальон ждет штурма.
Об этом "Украинской правде" сообщил командир части Дмитрий Делятицкий.
"Я сейчас не очень могу говорить, потому что мы готовимся отражать штурм", - сказал он.
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На вопрос, означает ли это, что переговоры не были успешными, он ответил: "Именно так. Поэтому надо готовиться".
Ранее сообщалось, что Делятицкий вел переговоры о выводе украинских военных вместе с техникой на территорию материковой Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы «Информационное сопротивление», сообщил, что в Феодосии украинские морские пехотинцы готовятся к передислокации на материк.
Он отметил, что по данным на 12.00 в Донузлаве не сдаются 5 кораблей ВМС Украины: "Константин Ольшанский", "Кировоград", "Черкассы", "Чернигов", "Винница".
В Севастополе остался один корабль под украинским флагом - "Славутич".
Вместе с тем в Феодосии украинские морские пехотинцы с утра готовятся к передислокации на материк. Эти приготовления проводятся по согласованию с Генштабом ВС Украины, отметил Тымчук.