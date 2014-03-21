КС признал неконституционным постановление ВР Крыма о независимости

Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление Верховного Совета АР Крым “О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено сегодня на заседании КС.

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«Постановление Верховного Совета АРК “О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя” признать неконституционным, оно утрачивает действие со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения. Решение является обязательным к исполнению на всей территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано”, - говорится в решении КС.

Как сообщается в пресс-релизе КС, суд обнародовал принятое 20 марта решение по делу по конституционному представлению исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады относительно соответствия Конституции постановления Верховного Совета Автономной Республики Крым „О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя“ от 11 марта 2014 года (далее – Постановление).

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В мотивировочной части решения КС сказано, что Декларацией определено, что „в случае, если в результате прямого волеизъявления народов Крыма, которое должно состояться 16 марта 2014 года, будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет провозглашен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления“.

В Решении от 16 января 2003 года № 1-рп/2003 по делу о Конституции Автономной Республики Крым Конституционный Суд Украины отметил, что для АРК как административно-территориальной единицы Украины не присущи государственный суверенитет, собственное гражданство и другие признаки государства; границы АРК с другими административно-территориальными единицами не являются государственными границами. По правовой позиции КСУ, изложенной в этом же решении, понятие „государственная территория“ (территория Украины) и „территория соответствующей административно-территориальной единицы“, в частности территория Автономной Республики Крым, о которой идет речь в статье 7 Конституции АРК, хотя и взаимосвязаны, но по своему содержанию являются разными; Конституция Украины устанавливает, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.

В соответствии с частью второй статьи 133 Основного Закона Украины АРК и город Севастополь входят в состав Украины как отдельные единицы административно-территориального устройства Украины; город Севастополь не входит в состав АРК, имеет специальный статус, который определяется законом Украины.

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По статье 134 Конституции Украины АРК является неотъемлемой составной частью Украины и в рамках полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению. Установленный статьями 137, 138 Основного Закона Украины перечень вопросов, которые относятся к ведению АРК, и вопросов, по которым она осуществляет нормативное регулирование, делает невозможным решение ею вопросов, связанных с территориальным устройством, конституционным строем и государственным суверенитетом.

Ввиду изложенного, КС пришел к заключению, что утверждение Постановлением Верховного Совета АРК Декларации не относится к полномочиям Верховного Совета АРК и противоречит статьям 2, 8, 132, 133, 134, части второй статьи 135, статьям 137, 138 Конституции Украины.

Верховный Совет АРК в рамках своих полномочий принимает решения и постановления, которые не могут противоречить Конституции и законам Украины (часть вторая статьи 135 Конституции Украины).

Таким образом, приняв Постановление, Верховный Совет АРК вышел за рамки полномочий, определенных Конституцией Украины, чем нарушил часть вторую статьи 19 Основного Закона Украины.

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В пункте 1 Декларации предусмотрено, что „в случае, если в результате прямого волеизъявления народов Крыма, которое должно состояться 16 марта 2014 года, будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республики Крым и город Севастополь, в состав России“.

Однако Конституция и законы Украины, другие нормативно-правовые акты, в том числе Конституция АРК, а также международно-правовые акты, ратифицированные Украиной, не содержат понятия „народы Крыма“ и не дают ему определения. Именно поэтому использование в Декларации понятия „народы Крыма“ как обобщенного определения граждан Украины, проживающих в АРК и в городе Севастополе, является безосновательным и не отвечает Конституции Украины.

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Согласно общепризнанным принципам и нормам международного права право народов на самоопределение не должно толковаться как санкционирующее или поощряющее какие-либо действия, которые нарушают или подрывают (полностью или частично) территориальную целостность или политическое единство суверенных и независимых государств, которые придерживаются принципа равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеют правительства, представляющие интересы всего народа на их территории без каких-либо различий (Устав ООН, Декларация о принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 года, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года).

КС отмечает, что право на самоопределение на территории АРК и в городе Севастополе было реализовано их жителями как неотъемлемой части всего украинского народа во время всенародного голосования на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. Учитывая результаты этого референдума, Верховная Рада Украины от имени Украинского народа – граждан Украины всех национальностей – 28 июня 1996 года приняла Конституцию Украины, в которой, в частности, провозгласила Украину суверенным и независимым государством и закрепила принцип ее территориальной целостности.

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Конституция Украины не предусматривает права отдельной части граждан Украины (в том числе и национальных меньшинств) на одностороннее самоопределение, в результате которого состоится изменение территории Украины как унитарного государства. Вопрос изменения границ Украины должен решаться на всеукраинском референдуме, назначенном Верховной Радой Украины в соответствии со статьей 73, пункта 2 части первой статьи 85 Основного Закона Украины.

Таким образом, Конституционный Суд Украины считает, что, приняв Постановление „О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя“, Верховный Совет АРК нарушил положения статьи 73, пункта 2 части первой статьи 85 Конституции Украины.