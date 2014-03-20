США обещают ужесточить санкции, если Россия не остановится

Если Россия сделает неправильный выбор относительно Украины, то это ей дорого обойдется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Киеве заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.

«Если Россия будет продолжать агрессию в отношении Украины и не снимет эскалацию, тогда будут дополнительные санкции и дополнительные действия, на которые мы пойдем», - сказала она.

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Также заместитель госсекретаря отметила, что президент США Барак Обама предложил всем лидерам стран «Большой семерки» в понедельник, 24 марта, провести встречу, чтобы определить, какие меры должны принять в ситуации с Украиной и РФ.

«У России есть выбор, если она сделает неправильный выбор – это им дорого обойдется», - заявила она.

Кроме того, по словам Шерман, «США четко заявляли, что будут определенные меры, направленные на последующую изоляцию России, если она продолжит подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы провели первый раунд санкций, исполнительный ордер может быть дополнен другими санкциями».