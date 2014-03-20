США обещают ужесточить санкции, если Россия не остановится
США ужесточат санкции против России в случае попыток дальнейшей аннексии украинской территории, заявил заместитель госсекретаря США.
Если Россия сделает неправильный выбор относительно Украины, то это ей дорого обойдется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Киеве заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.
«Если Россия будет продолжать агрессию в отношении Украины и не снимет эскалацию, тогда будут дополнительные санкции и дополнительные действия, на которые мы пойдем», - сказала она.
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Также заместитель госсекретаря отметила, что президент США Барак Обама предложил всем лидерам стран «Большой семерки» в понедельник, 24 марта, провести встречу, чтобы определить, какие меры должны принять в ситуации с Украиной и РФ.
«У России есть выбор, если она сделает неправильный выбор – это им дорого обойдется», - заявила она.
Кроме того, по словам Шерман, «США четко заявляли, что будут определенные меры, направленные на последующую изоляцию России, если она продолжит подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы провели первый раунд санкций, исполнительный ордер может быть дополнен другими санкциями».