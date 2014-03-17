Агрессию со стороны России спровоцировал нейтральный статус Украины - политолог

Об этом отмечает украинский политический эксперт Александр Палий. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ.

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«По правде говоря, этот нейтральный статус Украины и привел к агрессии со стороны России и потери части территории. А именно - тот факт, что Украине так и не удалось получить коллективные гарантии национальной безопасности. Поэтому ставить такие условия является неприемлемым», - подчеркнул он.

«Кстати, шведский министр иностранных дел уже сказал, что эти требования - нечто похожее на то, как СССР ставил условия Польши в 1945 году, когда делили мир, карту мира», - напомнил Палий.

Однако политолог отметил, что сейчас, когда почти весь мир на стороне Украины, ситуация будет выглядеть немного по-другому, чем «это нарисовали в российском МИДЕ». «Я считаю, что Запад будет требовать прямого диалога между Украиной и Россией, и очень надеюсь, что заявления, которые прозвучали от США и ЕС о поддержке Украины, не останутся просто словами», - сказал он.

«А это будет реальная политика, чрезвычайно важная для нас сегодня. В том числе и со стороны НАТО. В частности, 21 марта планируется подписание политической части соглашения об ассоциации с ЕС, и я считаю, что это будет серьезная заявка на то, куда будет двигаться Украина», - убежден Палий.

Заявления России относительно государственного статуса русского языка в Украине, федерального устройства и создания так называемой группы «помощи Украине» - являются абсолютно некорректными и является вмешательством в право украинского народа самому решать вопрос собственного государственного устройства - подчеркивает политический эксперт Александр Палий, комментируя предложение российского МИД создать так называемую группу «помощи Украине». В эфире телеканала БТБ политический эксперт отметил, что украинцы сами решат, какие решения им принимать, тем более, что подавляющее большинство населения страны выступает против федерализации государства и поддерживает государственный статус украинского языка.

«Россия выдвигает требования, которые касаются исключительно суверенитета Украины, и исключительно права украинского народа на самоуправление, законного права на суверенитет», - подчеркнул Палий.

«Эти предложения России, конечно, являются некорректными. Ведь после того, что она сделала (нападение на Крым), говорить о поддержке Украины с ее участием не приходится», - сказал эксперт.

«Более того, непонятно, почему Россия берется решать за украинский народ, какой должна быть форма государственного устройства в Украине. У нас абсолютное большинство населения не поддерживает федеративное устройство государства. По разным данным, от 60% до 75% населения выступают категорически против федерализации. Кроме того, и по государственному языку мы не видим большинства за русский, наоборот большинство - за государственный статус украинского», - отметил он.

В то же время эксперт отметил, что сам факт того, что Россия начала открыто говорить, очень добрым. «Думаю, это свидетельствует о том, что в России поняли, что угроза санкциями и даже эмбарго в отношении российских нефти и газа - это не пустые слова, как и остальные вещи, о которых говорят США, НАТО и другие», - подытожил Палий.

Напоминаем, российский МИД 17 марта опубликовало заявление, в котором призывает создать международную группу «помощи Украине», которая бы подготовила и разработала ряд мер для изменения государственного строя в Украине на федеративное, изменения конституции, установление военно-политического нейтралитета государства и государственного статуса русского языка.