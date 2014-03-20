Тимошенко заявила, что берет на себя ответственность за ситуацию в Украине

На заседании фракции “Батькивщина” с участием экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обсуждалась ситуация в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам депутат из этой фракции Александра Кужель.

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Она отметила, что Тимошенко “говорила о стране - она говорила не о выборах, не о рейтингах, она говорила об ответственности”.

По словам Кужель, Тимошенко сказала, что выборы будут, и отметила, что “если кто-то рассчитывает, что на выборах я открещусь от Турчинова и Яценюка, мол, я белая и пушистая, иду отдельно, они за все несут ответственность, то этого не будет”.

Также, по информации Кужель, Тимошенко заявила, что она берет на себя ответственность за ситуацию в стране, и о необходимости исправить ситуацию в Украине.

Народный депутат Украины Николай Катеринчук, сказал журналистам, что о своем участии в выборах Тимошенко ничего конкретного не сказала. По его словам, Тимошенко сказала, что независимо от того, кто победит, все равно «будет продемократический, проевропейский вектор” развития Украины.

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По словам депутата, она выразила надежду, что данная избирательная кампания не будет проходить с использованием грязных технологий.

Тимошенко вышла с заседания фракции через запасной выход. Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что сегодня подхода к журналистам не будет, а завтра Тимошенко в парламенте Украины прокомментирует ситуацию и ответит на вопросы.