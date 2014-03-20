Сергеев: российские дипломаты лгут о ситуации в Украине



Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН в среду вечером, пишет Украинская правда.

"Очень сложно и во многом неприятно комментировать некоторые заявления российских коллег", - отметил Сергеев.

"Вообще тяжело комментировать неправду. Потому, что ты становишься в положение оправдывающейся стороны. О свободе слова и доступе к информации в Украине. Знаете, в чем разница, Виталий Иванович, со свободой слова в Украине и доступом к информации, и в России?" – обратился он к постпреду России при ООН Чуркину.

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"Все репортажи заседания Совета безопасности идут в Украине по разным каналам без купюр. Не все, что звучало сегодня, есть приятным в отношении Украины. Есть очень много рекомендаций, которые прозвучали, которые есть критичными. Но, тем не менее, мы все это слушаем. У вас же (по российским каналам) демонстрируют только ваше выступление", - заявил Сергеев.

"Российский коллега (Чуркин) назвал кощунственным решение украинских властей вчера разрешить нашим военнослужащим в Крыму применять оружие для самозащиты в связи с тем, что вчера был убит их сотоварищ. Странно…" - отметил он.

"Такое ощущение, что это Украина напала на Россию и ввела свои войска. А не наоборот - Россия три недели назад ввела свои войска на суверенную территорию Украины", - заявил Сергеев.

"И это вначале православного поста. Это реакция на то, что мы собратья, соверующие. Мне кажется, что здесь слишком много цинизма и неправды", - добавил представитель Украины при ООН.

Сергеев также отметил, что Украина готова к диалогу с Россией, однако вместо предложений соседняя страна выдвигает ультиматумы.

"Нам не нравятся ультиматумы, потому что это открытое вмешательство в наши внутренние дела, а мы хотим диалога", - сказал он.