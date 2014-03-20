Лавров угрожает "цепной реакцией" в случае изъятия собственности РФ в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, представляя документы об аннексии Крыма Россией.

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«Я думаю, что ни в чьих интересах начинать эту тяжбу. Собственность «Газпрома» – это не государственная собственность, и других наших хозяйствующих субъектов. Эта инициатива может повлечь за собой достаточно сложную цепную реакцию, от которой украинская сторона не выиграет», - заявил Лавров.

При этом он заявил, что изъятия российской собственности является неприемлемым.

«Когда происходил развод в рамках Советского Союза, вся собственность, которая находилась на территории государств, объявивших свою независимость, оставалась у них. Этот принцип применим, на мой взгляд, к любой ситуации, когда в соответствии с международным правом и свободным волеизъявлением населения конкретной территории происходит объявление о независимости. Создается новое государство, которое потом свободно присоединяется к другому государству», - сказал Лавров.

По его словам, юристы должны рассмотреть претензии Украины.

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими войсками Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принимавших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь, и подписал с представителями нелегитимной власти Крыма договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образование в составе РФ новых субъектов.

19 марта Министерство юстиции Украины заявило, что в ближайшее время подготовит проект закона об оккупированных территориях, а также подготовить выводы и обоснования по убыткам, причиненным российской стороной, аннексировавшей Автономную Республику Крым.

«Министерству юстиции поручено подготовить выводы и обоснования по убыткам, причиненным российской стороной аннексией части территории Украины, посредством установления стоимости имущества, объектов государственной и коммунальной собственности, шельфа и природных ресурсов, которые находятся в Крыму», - заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он также сообщил, что Минюст подготовит обращение в Европейский суд по правам человека и другие юридические институты с указанием компенсаций.

«Нами разрабатывается проект закона об оккупированных территориях Украины. Он будет определять правовой статус территории, которая является временно оккупированной Россией, он будет определять защиту права собственности граждан на имущество на этой территории, будет предусматривать, что любые соглашения об отчуждении этого имущества самопровозглашенной крымской властью будут неправомерными и по международному законодательству право собственности граждан по состоянию на начало военной агрессии России будет зафиксировано», - сказал министр. По его словам, законопроект также определит особенности экономической деятельности на оккупированной территории. «По этому законопроекту будут ограничены денежные переводы, экономическая деятельность тех компаний, которые сотрудничают с самопровозглашенной крымской властью и поддерживаются российской властью», - сказал Петренко.

В то же время, 20 марта Министерство иностранных дел и Министерство экономического развития и торговли Украины обвинили власти России в незаконной конфискации производственных мощностей Липецкой кондитерской фабрики Roshen (г. Липецк, Российская Федерация), входящей в состав крупнейшего в Украине производителя кондитерских изделий корпорацию Roshen.