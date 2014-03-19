В СБ ООН требуют расследовать стрельбу снайперов на Майдане

Об этом назаседании Совбеза ООН заявил помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович.

"На Майдане погибли более 100 человек, большинство протестующие, но есть и представители сил безопасности, многие получили ранения. В Украине я общался с пострадавшими и оказывавшими им помощь медиками. Они подтвердили, что убийства были исполнены как казнь - стреляли в голову и грудь", - заявил Шимонович.

Читайте такжеВ сети появилось видео "работы" снайпера во время столкновений в Киеве

Помощник Генсека ООН подчеркнул, что "действия снайперов на Майдане вызывают особую озабоченность" и потребовал, чтобы нарушения прав человека были полностью расследованы, а нарушившие их были привлечены к ответственности.