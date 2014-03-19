В Украину едет Генсек ООН
15:10, 19 марта 2014Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун будет находиться с визитом в Украине 21-22 марта.
Пан Ги Мун прилетит в Украину
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
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По его словам, сейчас прорабатывается вопрос проведения встречи генсека ООН с руководством Украины.
“Основное внимание в ходе визита будет уделено урегулированию ситуации вокруг военной агрессии и аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым”. - сказал Перебыйнис.
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