Китай и в дальнейшем будет поддерживать территориальное единство Украины

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Хун Лэй, комментируя подписание «договора» о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, передает ИТАР-ТАСС.

"Уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности стран является неизменной позицией КНР, - заявил дипломат. - Считаем, что все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность, не прибегать к сомнительным мерам, способным обострить противоречия".

Вопрос Крыму должны решаться в рамках закона, порядка и политическими методами, считает он.

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"Международное сообщество должно играть конструктивную роль в решении данного вопроса", - сказал Хун Лэй. Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Китай всегда придерживался беспристрастной и объективной позиции" по вопросу Крыма.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принимал в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о присоединении к России Крыма и образования в составе РФ новых субъектов.