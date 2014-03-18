В Москве уже очертили границу России с Украиной в Крыму

Соответствующие нормы содержатся в так называемом «Договоре между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», подписанном сегодня в Москве.

Также, кроме прочего, в тексте говорится: «Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».

Кроме того, в «договоре» содержится положение о том, что «граждане Российской Федерации, призванные на военную службу в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, проходят военную службу на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2016 года включительно».

Читайте такжеАксенов предложил военнослужащим в Крыму перейти на сторону РК

Что касается выборов в «органы государственной власти Республики Крым и в органы государственной власти города федерального значения Севастополя», то они «проводятся во второе воскресенье сентября 2015 года. До избрания органов государственной власти Республики Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя их полномочия осуществляют соответственно государственный совет Республики Крым – парламент Республики Крым и Совет министров Республики Крым, законодательное собрание города Севастополя».

«Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

Согласно «договору», до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.

Как заявил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России. "Украина будет принимать все международные меры для возобновления «статус-кво», - сказал представитель МИД.