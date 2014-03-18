Начато расследование в отношении "народного мэра" Севастополя - СБУ

Как сообщает пресс-центр СБУ, 18 марта с.г. Службой безопасности Украины в отношении гражданина РФ Алексея Чалого, действия которого направлены на насильственное свержение конституционного строя Украины, начато досудебное расследование по ч.1 ст.109 УК Украины.

«Нарушение ст.ст. 12, 79 Закона Украины ”О местном самоуправлении”, ст.ст. 14, 15 Закона Украины ”О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” и ст. 8, 9 Закона Украины ”О местных государственных администрациях”, гражданин Российской Федерации Алексей Михайлович Чалый провозгласил себя так называемым «народным мэром» Севастополя и избран участниками митинга на должность «Председателя Координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя», отмечается в сообщении.

Правоохранителями установлено, что через Интернет Чалый обратился с просьбой о предоставлении материальной помощи якобы городу Севастополю. На самом же деле, как выяснилось, им было организовано поступления на подконтрольные ему расчетные счета благотворительной организации ”35-ая Береговая батарея” денежных средств на сумму 23,9 млн грн от резидентов Российской Федерации, с целью финансирования вышеуказанных противоправных действий, говорится в сообщении.

Следствие продолжается.