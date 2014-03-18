Меджлис не признает «договор о вхождении Крыма в Россию»

Как сообщает Радио «Свобода», об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

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«Пока мы не признаем данные договоры. Как будут развиваться события дальше, покажет время. Сейчас, по-прежнему, настаиваем на сохранении территориальной целостности Украины и на том, что Крым должен остаться в составе Украины», – сказал Джелял.

Комментируя слова президента России Владимира Путина о реабилитации крымскотатарского народа, Джелял отметил, что подобные месиджи уже звучали от российского руководства, и услышаны. Но «это не является основанием для изменения геополитической позиции. Где бы ни проживали крымские татары, на основании международных норм крымские татары должны быть реабилитированы, их статус должен быть официально признан, права защищены, вплоть до права на самоопределение».

В то же время Джелял призвал соотечественников к спокойствию, потому что сейчас, по его мнению, еще более опасный момент, когда определенная часть населения Крыма находится в состоянии эйфории и возможно возникновение любых провокаций относительно крымских татар.

«Многие крымские татары, которые пережили эмоциональный шок, должны быть сдержанными, и не поддаваться эмоциям», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Так называемый «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховной рады Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

Согласно «договору», до 1 января 2015 года действует переходный период, на протяжении которого будут регулироваться вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ.