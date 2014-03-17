Украина готовит санкции против высокопоставленных чиновников РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

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“Сегодня на заседании парламента этот вопрос поднимался относительно первоочередных санкций к тем должностным лицам Российской Федерации, которые являются активными участниками военной агрессии. Председатель Верховной Рады дал поручение правоохранительным органам, Министерству иностранных дел и Госпогранслужбе относительно ограничения и запрета на въезд соответствующим политикам России и по отработке вопросов, касающихся других финансовых санкций в отношении этих лиц. Потому что на территории Украины довольно много объектов собственности, которые могут принадлежать этим лицам”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к РФ.