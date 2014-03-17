Миссия ОБСЕ и Евросоюза должна посетить Крым, несмотря на сопротивление России - МИД

Мандат миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейского Союза в Украине обязательно должен включать Крым, несмотря на сопротивление России, которая уже считает полуостров своей территорией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица после встречи с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в штаб-квартире Альянса.

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"Относительно миссий наблюдателей - мы бы хотели подчеркнуть, что мы бы очень приветствовали миссии ОБСЕ и ЕС в Украине, мандат которых бы включал Крым. То есть, мандат - это Украина, включая Крым. Мы надеемся на понимание нашей позиции со стороны ОБСЕ и Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Россия этому оппонирует, но остальной мир и другие 56 членов ОБСЕ - для них это естественно. Так же и для 14 членов Совета Безопасности ООН это естественно, для всего ЕС это естественно", - сказал Дещица журналистам.

"Нужно, чтобы наблюдатели ОБСЕ и ЕС ехали в Крым, потому что Россия уже считает Крым своей частью. Мы должны сделать все, чтобы эта миссия работала в Крыму и подтвердить этим, что Крым является составной частью Украины", - заявил Дещица.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что миссия наблюдателей от ОБСЕ должна срочно отправиться в восточные и южные регионы Украины, чтобы проверить, стоит ли Россия за попытками дестабилизации ситуации в этих областях Украины.