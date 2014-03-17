Российская телевизионная пропаганда превосходит себя - глава МИД Швеции

Российская телевизионная пропаганда превосходит себя. Об этом министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал в своем Twitter.

«Слегка новый поворот в дипломатии с угрозой превратить США в "радиоактивные отходы". Российская телевизионная пропаганда превосходит себя».

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Так он заявил, что "Россия - единственная страна, которая может превратить США в радиоактивный пепел".