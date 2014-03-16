Защитные рвы появились на украино-российской границе в Донецкой области.

Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Донецкого погранотряда.

Читайте такжеУкраинские военные показали, чем могут ответить оккупантамВ связи с возможной противоправной деятельностью и с целью сделать невозможным пересечение границы вне обустроенных пунктов пропуска проводится инженерное обустройство украино-российской границы в Донецкой области. В частности, с целью перекрытия возможного направления движения транспортных средств в обход пунктов пропуска применяются рвы вдоль границы.

Инженерное обустройство проводится силами облгосадминистрации и местных органов власти.

"Это никак не влияет на пересечение гражданами государственной границы в официальных пунктах пропуска", - сообщили в пресс-службе.

Также перед пунктами пропуска со стороны Украины появились бетонные блоки-тетраподы, предназначенные для берегозащитных и оградительных сооружений.