Защитные рвы появились на украино-российской границе в Донецкой области

13:26, 16 марта 2014
Политика
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Защитные рвы появились на украино-российской границе в Донецкой области.

Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Донецкого погранотряда. 

Читайте такжеУкраинские военные показали, чем могут ответить оккупантамВ связи с возможной противоправной деятельностью и с целью сделать невозможным пересечение границы вне обустроенных пунктов пропуска проводится инженерное обустройство украино-российской границы в Донецкой области. В частности, с целью перекрытия  возможного направления движения транспортных средств в обход пунктов пропуска  применяются рвы вдоль границы. 

Инженерное обустройство проводится силами облгосадминистрации и местных органов власти. 

"Это никак не влияет на пересечение гражданами государственной границы в официальных пунктах пропуска", - сообщили в пресс-службе. 

Также перед пунктами пропуска со стороны Украины появились бетонные блоки-тетраподы, предназначенные для берегозащитных и оградительных сооружений.

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