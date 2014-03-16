В Крыму психбольным помогают «правильно» голосовать на референдуме - Меджлис

В Крыму психически больным людям помогают «правильно голосовать на референдуме, заявила пресс-секретарь меджлиса крымских татар Лиля Муслимова.

«Полагаю, картина с психиатрическими лечебницами всегда ясна, но как факт подтверждения. Позвонили из одной лечебницы, что на Ялтинской объездной, с. Строгановка, пациентам учреждения, которые являются недееспособными гражданами и не могут принимать участие в выборах и референдумах, помогают правильно голосовать. Не знаю даже, кто из журналистов или наблюдателей сможет зафиксировать этот факт», - написала Муслимова на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

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Как сообщал УНИАН, неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма проводится 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации.

В "Бюллетене для голосования на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года" всего два вопроса на русском, украинском и крымскотатарском языках:

1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2. Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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Поскольку Конституцией Украины не предусмотрено проведение местных референдумов, и с учетом того факта, что референдум в Крыму стал возможным благодаря вторжению российских войск, мировая общественность, за исключением России, считает его нелегитимным.

Референдум был признан нелегитимным Конституционным Судом Украины, Венецианской комиссией, ЕС и США.

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15 марта на рассмотрение Совета Безопасности ООН была вынесена резолюция, которой предусматривалось объявить предстоящий референдум в Крыму «не имеющим силы» и призвать все страны не признавать его результаты, однако Россиязаблокировала ее, воспользовавшись правом вето.

В Крыму против референдума активно выступают крымские татары.