Россия блокировала резолюцию СБ ООН против референдума в Крыму

Россия как постоянный член СБ ООН воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции, тогда как Китай воздержался при голосовании, сообщают РИА Новости.

По словам постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина, Россия будет уважать выбор народа Крыма.

Проект резолюции, инициированный США ранее на этой неделе, предполагал объявить предстоящий референдум в Крыму «не имеющим силу» и призывать все страны не признавать его результаты.

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«Подобная философия авторов текста (резолюции) идет вразрез с одним из базовых принципов международного права – принципом равноправия и самоопределения народов, закрепленным в статье 1 Устава ООН», - сказал Чуркин в своем выступлении в Совбезе ООН.

Постпред РФ заявил, что Россия не оспаривает принцип территориальной целостности государств. По его словам, отделение от существующего государства – это неординарная мера, применяемая тогда, когда дальнейшее совместное существование в рамках одного государства становится невозможным. Чуркин отметил, что такое отделение в большинстве случаев происходило без согласия центральных властей.

«Применительно к Крыму такой случай, очевидно, возник в результате правового вакуума, появившегося в результате неконституционного вооруженного государственного переворота, осуществленного в Киеве национал-радикалами в феврале 2014 года, как и прямых угроз со стороны последних навести "свой порядок"на территории всей Украины», - заявил Чуркин. Постпред РФ в ООН также сказал, что каждый принцип международного права должен рассматриваться в свете конкретных политических обстоятельств, исторической специфики и других международных норм.