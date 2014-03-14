Томенко отрицает возможность национализации телеканала "Интер" Верховной Радой

"Ну, нет у нас в существующем законодательстве процедуры национализации каналов. У нас есть одна процедура, связанная с выдачей лицензий, отбором лицензий..." - рассказал депутат, сообщает Ukranews.

На данный момент он расценивает идею национализировать телеканал Интер как пиар-предложение, не имеющее правовой основы.

По мнению Томенко, пока к этому вопросу нужно относиться с осторожностью.

В то же время он напомнил, что вопрос национализации телеканалов - это компетенция не парламента, а соответствующих органов, в частности ФГИ и Антимонопольного комитета.

После задержания Фирташа в Австрии в СМИ появилась информация о якобы подготовке законопроекта о национализации телеканала "Интер".

Как сообщал УНИАН, МИД подтвердил информацию о задержании председателя совета директоров и владельца компании Group DF, председателя Федерации работодателей Дмитрия Фирташа в Вене (Австрия).

В состав Inter Media Group входят телеканалы "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Энтер-Фильм", "Пиксель", "MTV-Украина" (реорганизуется в телеканал ZOOM).

Управляет группой компания GDF Media Limited, принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу.