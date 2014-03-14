Томенко отрицает возможность национализации телеканала "Интер" Верховной Радой
Депутат ВР от фракции ВО "Батькивщина", глава комитета по свободе слова Николай Томенко отрицает возможность национализации телеканала "Интер" путем законодательной инициативы.
"Ну, нет у нас в существующем законодательстве процедуры национализации каналов. У нас есть одна процедура, связанная с выдачей лицензий, отбором лицензий..." - рассказал депутат, сообщает Ukranews.
На данный момент он расценивает идею национализировать телеканал Интер как пиар-предложение, не имеющее правовой основы.
По мнению Томенко, пока к этому вопросу нужно относиться с осторожностью.
В то же время он напомнил, что вопрос национализации телеканалов - это компетенция не парламента, а соответствующих органов, в частности ФГИ и Антимонопольного комитета.
После задержания Фирташа в Австрии в СМИ появилась информация о якобы подготовке законопроекта о национализации телеканала "Интер".
Как сообщал УНИАН, МИД подтвердил информацию о задержании председателя совета директоров и владельца компании Group DF, председателя Федерации работодателей Дмитрия Фирташа в Вене (Австрия).
В состав Inter Media Group входят телеканалы "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Энтер-Фильм", "Пиксель", "MTV-Украина" (реорганизуется в телеканал ZOOM).
Управляет группой компания GDF Media Limited, принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу.