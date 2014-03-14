В ВР хотят национализировать телеканал "Интер" - журналист
10:11, 14 марта 2014Политика
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В Верховной Раде готовят проект закона о национализации телеканала "Интер".
В ВР хотят национализировать телеканал "Интер"
"Я так понимаю, у Украины есть шанс получить современное общественное телевидение на постсоветском пространстве: в Верховной раде готовится законопроект о национализации телеканала Интер", - написал в Facebook журналист Мустафа Найем.
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