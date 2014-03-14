Ахметов поддержал целостность Украины и призвал к миру

Телевизионной службе новостей удалось получить непосредственный комментарий Рината Ахметова относительно последних событий в Украине. В разговоре с корреспондентом ТСН он отметил: «Наша цель - независимая, целостная Украина. Добиться этого мы должны исключительно мирным путем».

Похожее мнение высказал ТСН и глава администрации Донецкой области Сергей Тарута. В частности, губернатор отметил: «Сегодня власти Донецкой области призывают к миру, спокойствию и диалогу ради мирной, независимой и целостной Украины».

Читайте такжеАхметов призвал бизнесменов способствовать урегулированию ситуации в Украине, не жалея материальных ресурсовНапомним, Донецкий регион всегда играл важную роль в современной истории Украины. Сейчас там проживает почти 10% населения страны, которые обеспечивают 20% всего промышленного производства государства. Когда-то именно волна массовых шахтерских забастовок 1989-1991 годов обеспечила мощную поддержку независимости Украины. Как известно, тогда горняки, в частности, требовали конституционного закрепления Декларации о государственном суверенитете Украины. Это стало одним из мощнейших толчков изменения экономического и политического строя СССР и привело к провозглашению независимости Украины.