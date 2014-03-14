Кернес говорит, что продолжит выполнять работу городского головы Харькова

Об этом он заявил журналистам на выходе из Печерского райсуда Киева.

По решению суда он должен находиться под домашним арестом с 21.00 до 7.00. Также он не должен покидать пределы Харькова.

Кроме того, мэр Харькова заявил, что еще не решил, будет ли подавать апелляцию на решение суда о мере пресечения.

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"Я буду анализировать все что записано, а после того как я проанализирую, я буду советоваться с юристами в объективности данного решения. И тогда четко приму решение", - сообщил Кернес.

Кроме того, он заявил, что не знаком с потерпевшими, которые фигурируют в деле.

Напомним, следствие подозревает мэра Харькова Геннадия Кернеса в похищении и пытках людей.