Одесские казаки призвали казаков Приднестровья не воевать против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, 1-й заместитель председателя совета казацких организаций «Козацьке коло Одещини» Николай Стадник сегодня на пресс-конференции зачитал обращение одесских казаков к приднестровским.

«В настоящее время по официальным каналам МИД и погранслужбы Украины распространена информация о возможной провокации в отношении всей Украины в целом, и Одессы в частности, со стороны Приднестровья. Эти сведения вызвали широкий общественный резонанс на Одесчине. Естественно, это не могло пройти мимо нашего казачества... Долг казака – защищать свою землю от врагов, откуда бы они ни пришли. В этой связи нас очень тревожит информация о том, что наших братьев – казаков из Приднестровья, а также афганцев и защитников ПМР — пытаются использовать для наступления на Одессу», - заявил Стадник.

«В этой связи мы обращаемся к своим побратимам с призывом: не поддаваться на грязные провокации. Мы братья по крови, браться по вере. Для нас большой грех наставлять друг на друга оружие», - добавил он.

По словам Стадника, в Одессе действует казачье спецподразделение «Стерх», состоящее из специалистов, «которые могут обеспечить правопорядок в нашем городе». Он добавил, что армия, пограничники и милиция могут рассчитывать на казаков, как «на общественный патриотический ресурс».

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«Активно ведется набор в ряды казачества, молодежь активно присоединяется. Открыты 4 зала, в которых набираем добровольцев и потенциальных кандидатов в казачество», — рассказал Стадник.

По его словам, сейчас в рядах одесских казаков официально числятся около 500 человек, и атаманская сотня – порядка 80 человек.

«Отдельно ведем переговоры с общественными организациями, с афганцами, ведем переговоры о привлечении дополнительных спортсменов. Это - уже тысячи человек. Если, не дай Бог, начнутся какие-то действия, поверьте, у нас достаточно сознательных горожан, которые выйдут и встанут плечом к плечу рядом с нами», - сказал Стадник, добавив, что сейчас не стоит паниковать, так как Одесса – мирный город.

В то же время он отметил, что казаки – вне политики и в настоящее время задача пяти активных казацких организаций, входящих в «Козацьке коло Одещини», - участие в обеспечении общественного порядка в городе.

«Наша задача – стабильность и безопасность, охрана общественного порядка и мир на нашей земле… Мы несем миротворческую миссию, мы не за «правых» и не за «левых». Казаки вне политики. Наша задача – избежать мародерства, такого, как было в Киеве», — заявил Стадник. По его словам, те, кто «сейчас выходят в масках и с битами, - провокаторы, жаждущие крови».