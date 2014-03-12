Кабмин возобновляет работу правительственных комитетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«Решением Кабинета министров внедряется работа правительственных комитетов, которые призваны повысить качество профессиональной и экспертной подготовки документов, рассматриваемых Кабмином», - сказал Семерак.

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При этом он не уточнил, какие именно комитеты будут созданы и кто в них войдет. «Пока мы таких комитетов не создали, но на следующем заседании мы примем такое решение», - сказал министр.

Работа правительственных комитетов, кураторами которых были члены Кабинета министров – преимущественно вице-премьер-министры, осуществлялась вплоть до 2010 года. В 2010 году они были окончательно ликвидированы правительством Николая Азарова.