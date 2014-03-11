Украинские военные потушили огонь на аэродроме Бельбек
На аэродроме Бельбек, находящемся под "охраной" спецподразделений РФ была подожжена электроустановка. Пожар удалось потушить.
Об этом сообщают украинские военнослужащие на созданном ими сайте.
"Вернулась долгожданная пожарная команда в составе пожарной машины части под командованием командира бригады Юлия Мамчура. На аэродроме, "охраняемом" "марсианами" (спецподразделения РФ - УНИАН) была подожжена электроустановка. Пожар был замечен из административных зданий части", - сообщили они.
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Как говорится в сообщении, в опасной близости от подожженной электроустановки располагаются склады горюче-смазочных материалов.
"По устному заявлению марсиан, на территории, охраняемой их снайперами и личным составом, неизвестный поджег электроустановку", - пишут солдаты.
"Поджечь обесточенную электроустановку можно только с использованием горючих веществ", - заявил один из украинских военных.