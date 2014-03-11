Украинские военные потушили огонь на аэродроме Бельбек

Об этом сообщают украинские военнослужащие на созданном ими сайте.

"Вернулась долгожданная пожарная команда в составе пожарной машины части под командованием командира бригады Юлия Мамчура. На аэродроме, "охраняемом" "марсианами" (спецподразделения РФ - УНИАН) была подожжена электроустановка. Пожар был замечен из административных зданий части", - сообщили они.

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Как говорится в сообщении, в опасной близости от подожженной электроустановки располагаются склады горюче-смазочных материалов.

"По устному заявлению марсиан, на территории, охраняемой их снайперами и личным составом, неизвестный поджег электроустановку", - пишут солдаты.

"Поджечь обесточенную электроустановку можно только с использованием горючих веществ", - заявил один из украинских военных.