СМИ: При Путине на русском будут не говорить, а молчать

Австрийский профессор-украинист уверяет, что русский язык на юге и востоке Украины защищать не от чего.

Президент России Владимир Путин ввел армию на территорию Украины, чтобы якобы "защитить россиян", не замечая русскоязычных школ и СМИ. Об этом пишет профессор-славист Венского университета и президент Международного союза украинистов Михаэль Мозер на страницах Die Presse, сообщает ТСН.ua.

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Он отмечает, что пропаганда Кремля о притеснениях русскоязычного населения - это грубая ложь. По словам украиниста, реальная ситуация совсем противоположная.

"Особенно в больших городах на востоке и юге, которые в советские времена подвергались колоссальному давлению русификации, тех, кто говорит на украинском, до сих пор демонстративно не понимают или над ними сочувственно, наполовину презрительно смеются. Да, меня неоднократно дискриминировали, когда я разговаривал на украинском языке", - уверяет Мозер.

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Он также уверяет, что русский язык в украинском медиапространстве имеет доминантную позицию в отличие от украинской.

"Путин, который с своем авторитарном государстве выстроил почти невероятный иллюзорный мир пропагандистской лжи, дал понять, что войну против Украины он начал только для того, чтобы защитить россиян в Украине, ну и ради прав человека... Только вот русскоязычное население Украины и не хочет, чтобы их "освобождал" Путин, потому что знают, что при Путине на русском будут не говорить, а молчать", - пишет украинист из Австрии.

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Мозер отметил, Путин говорит о притеснениях русских в Украине и при этом умалчивает, что русский язык здесь всегда был защищен законодательно.

"Что будет дальше? В 1938 году Австрия была, потом Судетская область. Потом Богемия и Моравия. А дальше?" - спрашивает славист. Напомним, что недавно десант западных политиков в Киеве пообещал поддержку территориальной целостности Украины.