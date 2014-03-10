Отныне порядочность ГПУ будут отслеживать общественные специалисты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, разрабатывается ряд мероприятий, направленных на утверждение законности, активизацию противодействия коррупции и налаживания партнерских взаимоотношений с гражданским обществом.

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«Возобновление доверия и авторитета к отечественной правой системе, в первую очередь к органам прокуратуры, является крайне актуальным требованием нынешнего момента. Это связано с четким осознанием со стороны нового руководства Генпрокуратуры неотложной необходимости быть максимально приближенными к гражданам. Работники органов прокуратуры должны стать образцом, примером неуклонного соблюдения закона», - говорится в сообщении.

В связи с этим Генпрокуратура приняла решение о создании при ведомстве Консультативной группы общественных специалистов. Общественность получит возможность предоставлять материалы руководству ГПУ для соответствующего реагирования.

«Сейчас в Украине активно продолжается процесс формирования новой власти, а вместе с этим начинается люстрация – очистка от тех правоохранителей или государственных служащих, которые запятнали коррупционными поступками свою честь и достоинство. В последнее время отдельные общественные деятели выражают обеспокоенность возможным возвратом к коррупционным схемам назначений на должности в органы государственной власти, правоохранительные структуры и органы прокуратуры. Подчеркиваем, что позорной практике режима Януковича – продавать и покупать должности в органах власти за взятки – будет положен конец. Основными критериями для отбора претендентов на государственные должности в сейчас является профессионализм и порядочность. Мы открыты для общественности и готовы активно сотрудничать со всеми представителями гражданского общества по разоблачению коррупционных и других преступлений. Первым шагом в этом направлении является привлечение к этому процессу журналиста «Украинской правды» и общественного активиста Сергея Лещенко», - отмечают в Генпрокуратуре.

Отдельно в ГПУ отметили, что руководство Генеральной прокуратуры поставило ряд жестких задач перед региональными прокурорами по усилению работы относительно обращений и приема граждан, а также напомнили, что «каждое должностное лицо должно находиться под пристальным контролем своих коллег и общественности».

Генпрокуратура призывает граждан, которые будут иметь информацию о коррупционных действиях работников органов прокуратуры, обращаться по номерам телефонов доверия: (044) 200-79-87, (032) 235-44-69. Всю предоставленную информацию проверит служба внутренней безопасности ГПУ, а незаконным действиям таких работников будет дана надлежащая правовая оценка, а в случае необходимости – применены надлежащие меры реагирования.